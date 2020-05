États-Unis

Kanye West est maintenant milliardaire

C'est grâce à sa marque de chaussures «Yeezy» que le rappeur américain entre dans le club des milliardaires.

Les baskets du rappeur de Chicago, les «Yeezy», sont parmi les plus prisées au monde de la mode et du «streetwear», se vendant souvent à plus de 200 dollars la paire. Selon «Forbes», les revenus tirés par le mari de la starlette Kim Kardashian de sa marque sont légèrement supérieurs au milliard de dollars. Ils expliquent donc à eux seuls son nouveau statut financier.