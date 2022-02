Rupture : Kanye West et Julia Fox ont rompu

Après six semaines de relation, le rappeur et l’actrice se sont séparés. Ye souhaiterait reconquérir la mère de ses enfants, Kim Kardashian.

Leur romance n’aura pas duré longtemps. Six semaines après leur rencontre, Kanye West, 44 ans, et Julia Fox, 32 ans, se sont séparés. Cependant, l’actrice italo-américaine s’en remet très bien. «Kayne et moi sommes restés en bons termes. J’ai eu de l’affection pour lui, mais je n’en étais pas amoureuse», a-t-elle affirmé dans une story Instagram. Si l’on ne connaît pas la raison exacte de leur rupture, on sait que Kanye n’a toujours pas oublié Kim Kardashian, dont il est en train de divorcer. Après avoir récemment traité de «tête de nœud» le nouveau compagnon de la mère de ses enfants, Pete Davidson, sur Instagram, le rappeur américain semble prêt à tout pour reconquérir Kim. «J’ai bon espoir que nous allons nous remettre ensemble, a-t-il écrit lundi 14 février 2022. Le monde est devenu notre tribunal. Parfois, les gens me traitent de fou, mais aimer, c’est être fou de quelqu’un et je suis fou de ma famille.» Ye, qui sortira bientôt son nouvel album «Donda 2», a même fait livrer chez sa future ex-femme une voiture remplie de roses pour la Saint-Valentin.