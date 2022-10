«Ecoeurant»: Kanye West fait scandale avec ses T-shirts «White Lives Matter»

Kanye West et la bipolarité

En 2018, Kanye West a révélé pour la première fois sur son album «Ye» qu’il souffrait de troubles bipolaires. Dans l’émission de David Letterman, il a déclaré: «Si on ne prend pas son traitement tous les jours, on peut même atterrir à l’hôpital. On commence à devenir imprévisible – comme dirait TMZ».