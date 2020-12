Suisse : Kanye West incognito dans un restau des Grisons

Le rappeur était de passage en Suisse et a pris un repas en compagnie de l’architecte Valerio Olgiati. Aucun client ne l’a reconnu.

Difficile à croire et pourtant: Kanye West a mangé dans un restaurant dans Grisons samedi 28 novembre 2020 sans que personne ne le reconnaisse. «Non, ce n’est pas un fake. Kanye West était vraiment dans notre restaurant», a confié la directrice de l’établissement Casa Casutt à «20 Minuten». Le rappeur et mari de Kim Kardashian est arrivé aux environs de 20h et a pris son repas en compagnie de l’architecte grison Valerio Olgiati, a précisé Therese Arpagaus au «Bündner Tagblatt».