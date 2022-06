Los Angeles : Kanye West, masqué, de retour aux BET Awards

Après plusieurs mois sous les radars, le rappeur est revenu dans un événement public. Il a remis un prix d’honneur à Sean «Diddy» Combs.

Getty Images for BET

Ça faisait un bout de temps qu’on n’avait plus vu Kanye West. Plus précisément depuis fin janvier 2022 où il avait été photographié avec sa copine d’alors, Julia Fox. Le fantasque rappeur ne s’était ensuite illustré que via quelques diatribes balancées sur les réseaux sociaux.