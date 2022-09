Azealia Banks traite Kanye West de clown

Azealia Banks : «Kanye West n’est qu’un clown»

Après s’être embrouillée avec Lana Del Rey, Azealia Banks déclare maintenant la guerre à Kanye West. Dans une série de messages postée dans une story Instagram, mercredi 7 septembre 2022, la rappeuse s’est moquée du conflit entre le milliardaire de 45 ans et la marque Adidas, avec laquelle il collabore. Selon lui, Adidas s’est permis de produire des claquettes Yeezy Slide et d’inventer des coloris sans son approbation, alors qu’il en est le créateur original. À la suite de son coup de gueule, le rappeur américain avait reçu le soutien de ses collègues, Sean «Diddy» Combs et Swizz Beatz. «Les mecs du rap se regrouperont toujours dans la stupidité, a balancé la New-Yorkaise de 31 ans. Comme si n’importe qui dans le monde allait boycotter Adidas parce qu’un groupe d’hommes l’a décidé.»