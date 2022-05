États-Unis : Kanye West perd son avocate

Samantha Spector renonce à défendre le rappeur dans sa procédure de divorce d’avec Kim Kardashian.

Les choses se compliquent encore pour Kanye West. Comme le révèle The Blast, l’avocate chargée de le représenter dans la procédure de divorce d’avec Kim Kardashian a jeté l’éponge. Dans des documents légaux, Samantha Spector, que le rappeur de 44 ans avait engagée en mars 2022 après s’être plaint que son ex l’empêchait de voir leurs enfants, a mentionné «une rupture irréconciliable dans la relation avocat-client», sans donner plus de précisions.