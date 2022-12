Twitter: Kanye West place Musk dans l'embarras

Twitter : Kanye West place Musk face aux limites de la liberté d’expression totale

Kanye West, désormais banni de Twitter, se retrouve de plus en plus isolé après ses récentes remarques antisémites.

Brusque retour à la réalité

Quelques heures plus tard, Elon Musk annonçait sa suspension du réseau social «pour incitation à la violence», en réponse à l’image associant les symboles du régime nazi et du judaïsme postée par Kanye West, de plus en plus isolé après ses récentes remarques antisémites. Un brusque retour à la réalité pour la politique de modération du milliardaire, qui prônait depuis son arrivée à la tête de la plateforme en octobre, une vision absolue de la liberté d’expression, estimant que cette dernière ne devait connaître quasi aucune limite.