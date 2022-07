Kanye West poursuivi en justice

États-Unis : Kanye West poursuivi par un service de location de vêtements

Une plainte a été déposée contre le rappeur qui aurait arrêté de payer les frais de location de plusieurs tenues en sa possession.

Kanye West, qui a perdu son avocate, doit plus de 400’000 dollars à The David Casavant Archive. C’est du moins ce que ce service de location de vêtements affirme dans une plainte qu’il a déposée contre le rappeur de 45 ans et que TMZ a pu consulter.