Etats-Unis: Kanye West poursuivi par une paparazzi pour agression

Nichol Lechmanik a reproché au chanteur, désormais connu sous le nom de Ye et accumulant les polémiques, de lui avoir occasionné une «grande souffrance mentale et émotionnelle», lors d’une conférence de presse tenue à Los Angeles.

L’altercation se serait produite en janvier aux abords d’un complexe sportif à Ventura, dans la périphérie de Los Angeles, où jouait le fils de Kanye West et de Kim Kardashian, son ex-femme.

Alors qu’elle venait de prendre quelques clichés de Kim Kardashian, la photographe aurait aperçu le rappeur à l’extérieur en train de se disputer avec quelqu’un, et avait commencé à le filmer avec son portable depuis sa voiture.

La vidéo, diffusée lors de la conférence de presse, montre le chanteur s’approchant du véhicule et l’interpellant. «Si je veux voir mon fils jouer, tu ne peux pas me tomber dessus comme ça (…) arrête de filmer», dit le chanteur. «Je sais, mais Kanye, tu es une célébrité», réplique Nichol Lechmanik, qui continue de filmer. La suite de la vidéo montre le chanteur arracher le téléphone des mains de la paparazzi et le jeter par terre avant de s’éloigner.