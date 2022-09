Kanye présente des excuses à Kim Kardashian

États-Unis : Kanye West présente des excuses à Kim Kardashian

Le rappeur est conscient que son comportement a pu causer du stress à la mère de ses enfants, mais il affirme également devoir se battre pour être entendu.

Kanye West s’est exprimé dans l’émission «Good Morning America». Twitter

Cela fait maintenant un an et demi que Kim Kardashian et Kanye West ont annoncé leur rupture et six mois que les deux stars ont divorcé. Et si l’Américaine de 41 ans est restée relativement discrète sur sa relation avec son ex, ce n’est pas le cas du rappeur de 45 ans qui s’en est pris à plusieurs reprises à son ancienne épouse sur les réseaux sociaux, notamment à propos de l’éducation de leurs quatre enfants.

Kanye a semble-t-il réalisé qu’il était allé trop loin. Il a en tout cas décidé de présenter des excuses à Kim dans une interview exclusive accordée à «Good Morning America», le 22 septembre 2022. «C’est la mère de mes enfants et je m’excuse pour le stress que j’ai pu causer, même quand j’étais frustré, parce que Dieu me demande d’être plus fort. J’ai besoin que cette personne (ndlr: Kim) soit moins stressée, saine d’esprit et aussi calme que possible pour élever les enfants», a-t-il déclaré.

L’interprète de «Hurricane» n’a cependant pas pu s’empêcher de se plaindre de l’attitude de celle qui s’est séparée de Pete Davidson. Même s’il admet que son ex lui laisse une place dans l’éducation de North, 9 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 3, il affirme qu’il doit se battre pour se faire entendre, notamment à propos des tenues des enfants et de l’école qu’ils fréquentent.