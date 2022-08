La collection de Kanye dans des sacs poubelle

États-Unis : Kanye West propose sa collection dans des sacs poubelle

Kanye West n’est plus à une bizarrerie près. Après avoir annoncé la mort de Pete Davidson, le rappeur de 45 ans a décidé que sa nouvelle collection de vêtements Yeezy Gap serait proposée dans… des sacs-poubelle. Et cela a forcément fait parler sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter.