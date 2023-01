États-Unis : Kanye West se serait marié en secret

Selon le site, le rappeur qui admire Hitler se serait marié avec une femme qui s’appelle Bianca Censori. La cérémonie aurait eu lieu récemment. Pour le moment, le mariage ne serait pas encore légal, car aucun certificat de mariage n’a été déposé officiellement. On rappellera que l’artiste et celle qui travaille comme designer chez Yeezy, marque de chaussure qu’ont géré ensemble Adidas et Kanye West durant des années, ont été photographiés très proches par les paparazzi le lundi 9 janvier 2023 dans un restaurant de Beverly Hills.