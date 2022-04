États-Unis : Kanye West se serait retiré du Coachella

Le rappeur aurait décidé de ne pas se produire dans le prestigieux festival lors duquel il aurait dû jouer deux fois en tête d’affiche.

Le festival Coachella pourrait bien devoir faire sans l’une des stars de son line-up. À dix jours de l’ouverture des portes, TMZ a appris que Kanye West aurait renoncé à se produire les dimanches 17 et 24 avril 2022. L’ex-époux de Kim Kardashian était pourtant l’une des têtes d’affiche de l’événement au même titre que Billie Eilish et Harry Styles. L’open air californien n’a, pour l’heure, pas réagi. Ni le principal intéressé d’ailleurs.

Le site américain s’appuie sur des «sources proches» du rappeur pour étayer son propos. On ignore toutefois ce qui aurait poussé Kanye West, qui aurait dû jouer sous son nouveau nom, à laisser tomber ces deux dates. Travis Scott, censé faire des apparitions lors de ces shows, ne viendrait dès lors plus non plus. «On ne sait pas exactement pourquoi Kanye a fait marche arrière, mais il a clairement vécu quelques mois difficiles. Il s’en est notamment pris à Kim Kardashian, Pete Davidson et Trevor Noah sur les réseaux sociaux», note TMZ. Des attaques répétées qui avaient valu au fantasque rappeur d’être suspendu 24 heures par Instagram.