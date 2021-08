Musique : Kanye West sort finalement son album «Donda»

Le dixième album du rappeur américain, qui porte le nom de sa mère décédée, est sorti dimanche, après des semaines de retard et des séances d’écoute dans des stades.

Après des semaines de retard et plusieurs séances d’écoute dans des stades bondés, le dixième album studio du rappeur américain Kanye West est finalement sorti officiellement dimanche. Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott ou Lil Baby figurent en invités sur cet opus de deux heures, comptant 27 morceaux. D’autres participants sont plus polémiques: le chanteur américain Marylin Manson, accusé de viol, ou le rappeur DaBaby, qui avait provoqué cet été une controverse avec des propos homophobes et sexistes. Chris Brown, condamné en 2009 pour coups et blessures sur la chanteuse Rihanna, apparaît aussi comme compositeur et parolier sur le morceau «New Again».