Californie : Kanye West sortirait avec Irina Shayk

En plein divorce avec Kim Kardashian, le rappeur américain semble l’avoir déjà remplacée par le top russe.

Kanye West, 44 ans, et Irina Shayk, 35 ans, ne se sont pas encore exprimés sur leur relation.

Kanye West n’aura pas mis longtemps à tourner la page sur son mariage avec Kim Kardashian . Le rappeur sortirait désormais avec le top model Irina Shayk. Lors d’une petite escapade en France, ils ont été vus dans un hôtel de luxe situé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mardi 8 juin 2021, journée durant laquelle Kayne a fêté ses 44 ans, comme le prouvent les clichés publiés par le « Daily Mail ». Arrivés sur place deux jours avant, l’Américain et la Russe sont repartis ensemble à Los Angeles en jet privé, mercredi 9 juin 2021. Si la rumeur d’idylle entre eux circulait déjà depuis le mois de mai 2021, ils n’avaient encore jamais été photographiés ensemble.

Après sa rupture avec Kim, mère de ses quatre enfants, North 7 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans, et Psalm 2 ans, Kanye avait fait savoir qu’il souhaitait rencontrer «une artiste et une personne créative» qui parlerait «le même langage» que lui. Egalement créateur de mode, il a donc plusieurs points commun avec le mannequin de 35 ans, elle aussi maman d’une petite fille, Lea, 4 ans, qu’elle a eue avec son ex, l’acteur Bradley Cooper. Pour le moment, les deux intéressés ne se sont pas encore exprimés sur leur relation.