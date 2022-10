Kanye West viré de la banque JP Morgan Chase 

L’Américain de 45 ans a tourné à la dérision son éviction de la banque. imago images/MediaPunch

Les jours se suivent et se ressemblent pour Kanye West. Pas une journée ne se passe sans que le rappeur ne fasse parler de lui. Dernier fait en date: l’activiste conservatrice Candace Owens, avec qui il avait posé avec un tee-shirt «White Lives Matter» qui a mis le feu aux poudres, a posté une lettre de la banque de l’artiste sur Twitter jeudi 13 octobre 2022. JP Morgan Chase, une des plus grands établissements bancaires du monde, y indique de manière laconique qu’elle rompt unilatéralement ses relations d’affaires avec Kanye West, sa société Yeezy et toutes autres entités qui y sont affiliées. Aucune justification n’est donnée. Seule précision, l’Américain de 45 ans a jusqu’au 21 novembre 2022 pour transférer tous ses comptes auprès d’un autre organisme bancaire. Il se pourrait bien que ses propos antisémites, qui lui ont valu une suspension temporaire d’Instagram et Twitter, soient en cause.

Comme bien souvent, plutôt que de tenter d’éteindre l’incendie, Kanye West a mis de l’huile sur le feu avec ses habituels commentaires alambiqués. «Si vous critiquez quelqu’un parce qu’il est mauvais en affaires, ça veut dire que vous êtes antisémite. Je suis heureux d’avoir dépassé la ligne rouge. On peut maintenant parler ouvertement de choses telles que d’être banni de sa banque», a-t-il dénoncé auprès des photographes du site Page Six. Il a également affirmé qu’il était «l’homme noir le plus riche de l’histoire de l’Amérique» et qu’il s’épancherait sur son éviction de JP Morgan Chase «à un autre moment».

Deux jours avant cette nouvelle affaire, Kanye West avait fait du bruit pour avoir montré des images pornographiques à des représentants d’Adidas, marque avec laquelle il est (aussi) en conflit. Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, on voit celui qui se dit lui-même accro au porno tendre son smartphone à des hommes au visage flouté. «Est-ce un film porno?» demande l’un d’eux, ce à quoi West répond simplement «oui». «Les mecs, vous avez fait tout faux avec la société, les affaires et le partenariat. Le type sur cette vidéo a trompé sa copine et elle veut lui faire vivre son pire cauchemar. Voilà votre pire cauchemar», affirme West en pointant l’un des membres de son équipe. Cet homme reprend alors: «Ce que vous ressentez à cet instant est un sentiment extrême d’inconfort et c’est exactement le but». La semaine précédant la publication de cette séquence, Adidas avait communiqué que le partenariat qui liait la marque à la star était «en cours d’examen».