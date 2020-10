ONU : Karabakh: le Conseil de sécurité appelle à respecter la trêve

Alors que la trêve humanitaire n’est toujours pas respectée, le Conseil de sécurité de l’ONU s’est penché lundi sur le conflit au Nagorny Karabakh.

Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont appelé lundi l’Arménie et l’Azerbaïdjan à respecter le cessez-le-feu censé être entré en vigueur la veille dans la région disputée du Nagorny Karabakh.

Une réunion à huis clos au siège de l’organisation à New York s’est penchée sur la situation dans ce petit territoire montagneux où la reprise des combats le 27 septembre a fait des centaines de victimes.

Lors de la réunion, organisée à la demande de la France, de la Russie et des États-Unis, les 15 membres du conseil se sont associés à l’appel du secrétaire général, Antonio Guterres, à respecter la trêve. «Tout le monde disait la même chose: la situation est mauvaise et les deux parties doivent s’arrêter et tenir compte des appels du secrétaire général à un cessez-le-feu», ont rapporté des diplomates.