Genève: Karaoké géant, village écolo et Iran pour le 1er Août

Le folklore sera présent avec des lancers de drapeaux, notamment. (Image d’illustration) L.Guiraud/TDG

Yodel, lancers de drapeaux, mais aussi karaoké géant et village écolo: la Ville de Genève a présenté son programme pour le 1er Août. Le maire Alfonso Gomez a «souhaité proposer à la population une programmation artistique et populaire, riche et joyeuse, avec un focus particulier sur le climat et ses enjeux».

Les festivités se dérouleront au parc La Grange et débuteront à partir de 15h, avec des animations pour petits et grands. Il sera ainsi possible, entre autres, de découvrir le potager du Théâtre de l’Orangerie, d’assister à des démonstrations d’arboristes-grimpeurs et à des ateliers de rempotage, proposés par le Service des espaces verts, ou de suivre des visites humoristiques des lieux. Un village, «écologique et festif», proposera des jeux en bois, des ateliers découvertes, un carrousel en matériel de récupération ou des manèges propulsés par l’énergie humaine.

Des Iraniennes, hôtes d’honneur



La cérémonie officielle suivra à 19h, avec des discours, notamment traduits en langue des signes. Concerts, spectacles, défilé de lampions et feu de joie sont aussi prévus. La Municipalité a décidé de placer l’événement sous le signe des droits humains, avec la présence de deux Iraniennes, Zeinab Mousavi et Mana Mandegar, comme hôtes d’honneur. Celles-ci ont dû fuir leur pays, à cause de la répression du régime, et ont demandé l’asile en Suisse.



La manifestation a été pensée «pour réduire son impact carbone au maximum»: les déplacements motorisés sur site ont été limités, la fête foraine se fera sans électricité, une scène marchera à l’énergie solaire et de la vaisselle réutilisable et non consignée sera utilisée, parmi d’autres mesures. Un bilan carbone sera réalisé à l’issue des festivités. Le programme complet est disponible sur le site de la Ville.