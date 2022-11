Etats-Unis: Karen Bass devient la première femme maire de Los Angeles

États-Unis : Karen Bass devient la première femme maire de Los Angeles

Karen Bass a été élue maire de Los Angeles mercredi, selon des médias américains, faisant d’elle la première femme à la tête de la deuxième plus grande ville des États-Unis.

Fervente démocrate, Karen Bass s’est imposée face au promoteur immobilier et ancien membre du parti républicain, Rick Caruso, qui a investi 100 millions de dollars de sa fortune personnelle dans cette course électorale.

À 69 ans, Karen Bass se retrouve à la tête d’une ville faisant face à une importante population de sans-abri, où des dizaines de milliers de personnes, souffrant souvent de problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, dorment dans des tentes ou dans des camping-cars. Ce problème est aggravé par des logements parmi les plus chers du pays, dans un État et une ville où le coût de la vie est élevé et où les impôts sont bien supérieurs à la moyenne nationale.