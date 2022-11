Coupe du monde: Karim Benzema a quitté l’entraînement sur blessure

Raphaël Varane et Karim Benzema ont fait leur retour à l’entraînement collectif ce samedi. Mais pour le Ballon d’Or, la joie a été de courte durée. En effet, le joueur du Real Madrid a dû quitter ses coéquipiers de façon prématurée, pour cause de blessure.

Absent contre l’Australie, voire pire ?

Mais selon des sources concomitantes, la présence de «KB9» pour le premier match contre l’Australie est d’ores et déjà à exclure. Un forfait définitif n’est pas à écarter non plus. Si tel devait être le cas, Didier Deschamps a jusqu’à lundi soir pour effectuer un changement dans sa liste.