Karim Benzema signe en Arabie saoudite, à Al-Ittihad

Le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, avec 354 buts, derrière CR7 (450 buts), et le cinquième joueur le plus capé avec 648 matches disputés, a quitté le club espagnol comme un prince, salué par le stade Santiago-Bernabeu, ses coéquipiers, son entraîneur et ses dirigeants.

«La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, et a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir», expliquait le Real, laissant entendre que Benzema avait choisi de ne pas prolonger son contrat. Un hommage doit lui être rendu à Madrid, ce mardi midi.

Le «Nueve» va poursuivre son parcours commencé à Lyon chez les tout frais champions d’Arabie saoudite. Les «Tigres» jaunes et noirs de Jeddah sont le deuxième club le plus titré du pays, neuf fois champion (comme Al-Nassr, l’équipe de Ronaldo) et vainqueur de deux Ligues des champions d’Asie (Al-Nassr ne l’a jamais remportée), et aussi le doyen, fondé en 1927. Le match entre Al-Ittihad (Union, en français) et Al-Hilal Riyad, le club qui courtise Lionel Messi, est le «clasico» du championnat local.