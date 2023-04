Football: Karim Benzema claque un triplé éclair, Haris Seferovic buteur avec le Celta Vigo

Karim Benzema a vu triple contre Valladolid. AFP

Le Ballon d'or brille toujours. Grâce à un triplé en six minutes et trente secondes de Karim Benzema, le Real Madrid a étrillé Valladolid (6-0), ce dimanche, et reste à 12 points du FC Barcelone, large vainqueur 4-0 samedi soir à Elche, au terme de la 27e journée du Championnat d'Espagne.

Les Merengues ont ouvert la marque avec un but de Rodrygo (22e), puis ont pris le large grâce au triplé de Benzema, de la tête (29e), du droit (32e) puis d'une remarquable reprise acrobatique (36e), avant que Marco Asensio (73e) et Lucas Vazquez (90e+2) ne scellent cette correction. Une victoire qui leur permet de faire le plein de confiance avant la demi-finale retour de Coupe du Roi face au FC Barcelone mercredi (21 heures) au Camp Nou. Un match capital pour les hommes de Carlo Ancelotti, défaits 1-0 à l'aller et qui ont laissé échapper les trois derniers Clasico. Un succès qui rassure, aussi, après la fenêtre des matches internationaux et à dix jours du quart de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea au Santiago-Bernabéu.

Et comme l'an passé contre les Blues, Karim Benzema a vu triple dimanche contre Valladolid. Après le premier but signé Rodrygo, le goleador français a conclu de la tête un centre servi au second poteau par Vinicius (29e), puis a crocheté un défenseur avant de décocher une frappe limpide depuis l'entrée de la surface (32e), avant de conclure son triptyque par ce bijou de reprise de volée du droit, dos au but (36e).

Selon le statisticien espagnol MisterChip, il s'agit du triplé le plus rapide marqué en Liga depuis celui d'un autre Français, Kevin Gameiro, qui en avait réalisé un en quatre minutes et 45 secondes avec l'Atlético Madrid contre le Sporting Gijon le 18 février 2017. Et encore: l'avant-centre était tout proche du quadruplé, mais sa reprise brossée du droit n'a fait qu'effleurer le montant droit de Sergio Asenjo à la 40e minute.

Hazard réapparaît

«KB9» n'a pas eu le temps d'en marquer davantage: il a cédé sa place à la 64e, en faveur d’Eden Hazard, dont l'entrée en jeu a constitué un petit événement en soi. Le Belge n'avait plus disputé la moindre minute sous le maillot blanc depuis le 3 janvier, lors de la victoire 1-0 contre Cacereno, un club de D4 espagnole, en 16es de finale de Coupe du Roi. Hazard a même eu le temps de servir la passe décisive du dernier but madrilène pour Lucas Vazquez, sur un mauvais dégagement du gardien adverse (90e+2).

Valladolid n'a eu que peu d'occasions de s'exprimer, si ce n'est la frappe en pivot décochée par Kike Perez juste au retour des vestiaires (46e) qui a fait trembler le poteau gauche de Thibaut Courtois et touché son dos, sans entrer dans la cage.

Dans l’autre match de l'après-midi, le Celta Vigo d’Haris Seferovic a concédé le nul sur sa pelouse contre Almeria (2-2). L’attaquant suisse a inscrit le premier but de son équipe, à la 10e minute, trois minutes après l’ouverture du score des visiteurs. Le joueur prêté par Benfica a fait trembler les filets en déviant de l’extérieur du gauche, aux 6 mètres, un centre venu de la droite. Son deuxième but depuis son arrivée au Celta Vigo, au mercato hivernal.