Football: Karim Benzema en feu, le Real en finale de la Coupe du Roi

Époustouflant Karim Benzema! Grâce à trois buts et une passe décisive du Français, le Real Madrid, battu 1-0 à l’aller, a renversé la situation et s’est imposé 4-0 au Camp Nou mercredi contre le FC Barcelone pour rejoindre Osasuna en finale de la Coupe du Roi d’Espagne.

Les Merengues ont débloqué leur compteur juste avant la pause, sur un contre éclair mené par Vinicius et Benzema (45e+1), puis le Ballon d’Or 2022 a propulsé son équipe vers la finale en plaçant un ballon parfait à la base du poteau gauche de Marc-André ter Stegen (50e) et en transformant un pénalty provoqué par Vinicius (58e) au retour des vestiaires, avant de conclure son triplé à la 81e.

Un printemps de rêve pour l’avant-centre français, déjà auteur d’un triplé majestueux dimanche contre Valladolid en Liga, et d’un but important contre Liverpool pour confirmer la qualification des Merengues pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Mercredi, il a encore une fois fait étalage de toute sa classe. Sur le premier but, il a rendu le ballon à Vinicius, qui a vu sa frappe ralentie sur la ligne par Jules Koundé, avant que le «Nueve» ne se jette dessus pour le pousser dans les filets. Sur le deuxième but, il a bonifié la belle percée et le beau décalage de Luka Modric. Sur le troisième, il a profité de la maladresse de Franck Kessié, qui a écrasé le pied de «Vini» dans la surface. Et sur le quatrième, il a encore profité d’un contre mené par le Brésilien avant de conclure tranquillement du droit.