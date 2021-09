Football - Au Real Madrid Karim Benzema marche sur l’eau

Karim Benzema marche littéralement sur l’eau en ce début de saison, et notamment en championnat de Liga espagnole. En signant un doublé assorti de deux passes décisives, mercredi soir lors de la victoire du Real Madrid contre Majorque (6-1) , l’attaquant français de 33 ans a porté son total de la saison à 8 buts et 7 assists. Il a donc été impliqué sur 15 des 21 buts du Real cette saison (soit 71%), le tout en seulement… 6 matches!

Ces folles statistiques n’ont jamais été réussies en six matches depuis le début du XXIe siècle. Ni par Lionel Messi qui s’était arrêté à 13 (8 buts et 5 passes en 2011-2012), ni par Cristiano Ronaldo qui était allé jusqu’à 14 (13 buts et 1 passe en 2014-2015).