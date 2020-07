Football

Karim Benzema rit jaune

Le président de la FFF Noël Le Graët n’a pas tari d’éloges quant aux performances du Madrilène cette saison. Le buteur du Real lui a répondu sur les réseaux sociaux.

Benzema célébrant un but lors du match contre Villarreal.

Karim Benzema exulte après un but.

Pourtant, les relations entre les deux hommes sont à couteaux tirés depuis octobre 2015 et l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Depuis ce scandale, le numéro 9 du Real Madrid n’a plus été sélectionné en équipe de France et la bataille reprend régulièrement sur le terrain médiatique ou sur les réseaux sociaux.