TF1 : Karima agacée par le montage de «Koh-Lanta»

La candidate a poussé un petit coup de gueule sur Twitter, déclarant qu’elle ne se reconnaissait pas dans les images diffusées sur TF1.

Passablement critiquée sur les réseaux sociaux depuis le début de «Koh-Lanta La légende» à cause de son fort caractère, Karima a réagi sur Twitter mardi 14 septembre 2021. À l’issue du 3e épisode, la candidate a posté une vidéo dans laquelle elle s’adresse à ses abonnés, mais surtout à la production du jeu diffusé le mardi et non plus le vendredi sur TF1.

«Où sont les images où je rigole? Car on ne voit que Karima comme ça, a-t-elle dit en faisant la moue. Mais Karima n’est pas toujours comme ça. Karima a rigolé, Karima a passé des moments extraordinaires avec Ugo où on a chassé, on fait pas mal de choses. Karima s’est livrée auprès des filles et on a énormément rigolé.» La militaire a ensuite insinué que les personnes responsables du montage du programme lui avaient attribué le rôle de la méchante. «Si je n’arrive pas à me reconnaître, c’est qu’il y a un problème», a-t-elle conclu.

Interrogée par «Télé Loisirs», Adventure Line Productions a répondu aux interrogations de Karima. «Le caractère de Karima qui transparaît à l’écran est le sien dans l’aventure et ce n’est pas le montage qui le montre. Il suffit de regarder le premier épisode et les réactions d’une partie des filles. Leurs mots et leur façon de percevoir Karima, elles l’ont vécu, il n’y a pas de montage là-dedans, Nous, on ne fait que relater ce point de vue de certaines aventurières sur son côté dur qui met des coups de pression», a déclaré le producteur Julien Magne.