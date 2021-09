Koh-Lanta - Karima victime de critiques sur le Net

«Koh-Lanta» : Karima: «C’est dur de faire face aux critiques»

Éliminée de «Koh-Lanta: La légende», l’aventurière est malmenée sur les réseaux sociaux. Son mari en souffre particulièrement.

Participer à une émission de téléréalité peut avoir de lourdes conséquences. Karima en sait quelque chose. Après avoir tenté l’aventure de «Koh-Lanta: Thaïlande», en 2016, puis de « Koh-Lanta: La légende », où elle a été éliminée dans l’épisode diffusé mardi 21 septembre 2021, sur TF1, la Française de 32 ans, militaire de formation, doit faire face à des critiques négatives. De nombreux internautes lui reprochent justement son côté militaire et la trouvent «trop directe», ou encore «trop forte». De quoi perturber la jeune maman d’Aïcha-Nour, 3 ans, qu’elle a eue avec son mari, Julian. «J’essaie de ne pas trop regarder. C’est dur de faire face. Parce qu’entre les médias, les séquences qui sont coupées, les réseaux sociaux… C’est assez intense. Il y a des gens bienveillants, heureusement. Le plus important, c’est ma famille», confie-t-elle à Purepeople .

C’est finalement son conjoint qui semble souffrir le plus de cette situation. «Mon mari essaie de faire abstraction, mais je sais qu’il voit les critiques et ça le touche, déplore-t-elle. Il a pris mon téléphone tout à l’heure et a vu certains messages. Il m’a dit: «Ça doit être dur pour toi Karima.» Et en fait, le plus dur c’est que lui voie ça… On ne se rend pas compte.»