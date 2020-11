Carnet noir : Karima la «Bad Boy» de Marseille est décédée

La voix du fameux morceau «Bad Boys de Marseille» s'est éteinte. Une mort pleine de mystère intervenue... l'année dernière.

Akhenaton lui a également rendu un hommage vibrant, révélant par ailleurs que le décès de l'artiste était en fait intervenu...l'année dernière. «Il y a un an et demi un ami était venu m annoncer la disparition de Karima... Je n y croyais pas, j ai essayé de me renseigner, en vain.. Elle était partie sur d autres chemins... Aujourd’hui je viens d apprendre que c était malheureusement vrai..», a expliqué le membre d’IAM. Après avoir participé à d'autres morceaux aux côtés d'AKH, puis tenté une carrière dans le rap, la Marseillaise avait «choisi un autre chemin».