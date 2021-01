La ministre de la Justice revient sur lettres de menace ou de la présence accrue de la police lors des apparitions du Conseil fédéral. «La majorité de nos citoyens comprennent que nous prenons des décisions pour le pays et le peuple», a-t-elle ajouté.

Pour elle, c’est le niveau de menace qui a changé. «Néanmoins, cela ne concerne qu’une minorité et la très grande majorité des gens ne se comporte pas ainsi».

Réussir la sortie de crise

Elle s’est dite consciente que toutes les décisions du Conseil fédéral au sujet de la crise du coronavirus n’étaient pas parfaites. «Mais elles ne peuvent pas l’être non plus dans la situation actuelle et nous avons souvent dû choisir entre deux solutions insatisfaisantes», a souligné la Saint Galloise de 57 ans.