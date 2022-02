Relations Suisse-UE : Karin Keller-Sutter en France pour défendre les frontières de l’UE

La conseillère fédérale était à Lille pendant deux jours pour parler Espace Schengen avec ses homologues européens. Elle a aussi eu une discussion avec Emmanuel Macron.

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter était à Lille mercredi et jeudi pour discuter de la réforme de l’Espace Schengen avec les ministres de l’Intérieur des États Schengen. La protection des frontières extérieures (aussi appelée Frontex), la politique migratoire et la coopération policière ont été au cœur des discussions, communique ce jeudi le Département fédéral de justice et police (DFJP).