Finances fédérales: Karin Keller-Sutter souhaiterait couper dans l’AVS

Cette proposition est explosive, rappellent les quotidiens, car la contribution fédérale a été augmentée il y a 3 ans seulement via la Réforme fiscale et financement de l’AVS (ou «RFFA»), qui liait la réforme de la fiscalité des entreprises au financement de l’AVS. Le projet, accepté par le peuple à 66% le 19 mai 2019, prévoyait une augmentation de la part de la Confédération à l’AVS de 19,55 à 20,2% ainsi que des parts supplémentaires de TVA et des cotisations salariales plus élevées pour l’AVS. La réforme avait été soutenue du bout des lèvres par le PS et les syndicats en raison justement de ces hausses dans le 1er pilier de la part de la Confédération pour compenser la fiscalité plus attractive des entreprises.