Bien-être : Karine Ferri comblée de bonheur grâce aux cigales

L’animatrice française a inventé une thérapie surprenante pour vaincre ses moments de déprime.

Animatrice de «Danse avec les stars», sur TF1, et mère de deux enfants, Maël, 5 ans, et Claudia, 3 ans, nés de son union avec son mari, le footballeur Yoann Gourcuff, la Française de 39 ans est une femme très occupée qui passe aussi par des moments de déprime. Alors pour les surmonter, elle a inventé une thérapie plutôt originale: la «cigalothérapie». «L’été dernier, j’ai enregistré sur mon téléphone le chant des cigales», a-t-elle expliqué dans son ouvrage, dont un extrait a été relayé dans «Femme Actuelle». Maintenant, dès que je suis un peu fatiguée, ou déprimée, j’écoute cet enregistrement, qui me comble de bonheur. Un vrai remède à la mélancolie.» Il faut dire que Karine, qui a longtemps vécu sur la Côte d’Azur, a toujours été très attachée à la région du Sud de la France où ces insectes font patie du paysage.