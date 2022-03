«The Voice» : Karine Ferri remplacée par Tatiana Silva

Selon «Voici», les émissions en direct de «The Voice» seront coanimées par Nikos Aliagas et la présentatrice météo de la Une.

En juin 2021, Karine Ferri annonçait au «Parisien» qu’elle n’apparaîtrait plus dans «The Voice». L’animatrice de 39 ans dont la famille est la priorité estimait que sa présence y était «anecdotique» et évoquait une rentrée chargée. Neuf mois plus tard, le nom de celle qui la remplacera dans le télécrochet aux côtés de Nikos Aliagas est connu.