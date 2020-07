M6

Karine Le Marchand à la tête d’«Incroyable talent»

L’animatrice de «L’amour est dans le pré» succèdera à David Ginola dès la saison 15.

«Je suis hyper fière d’avoir été nommée cheffe d’orchestre de «La France a un incroyable talent»! J’espère être à la hauteur de ces artistes fabuleux et de ce brillant jury, dingo et tellement humain», a-t-elle écrit. Si la présentatrice change, les jurés, eux restent les mêmes. Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy et Éric Antoine ont signé pour une saison supplémentaire.

Avant Karine Le Marchand et David Ginola, le programme de la Six a été animé par Alessandra Sublet entre 2006 et 2008, Alex Goude et Sandrine Corman entre 2009 et 2013, Alex Goude et Louise Ekland en 2014 et enfin Alex Goude en solo en 2015.