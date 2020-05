Football

Karine Le Marchand prête à s'excuser, mais...

Après son clash «linguistique» avec Ribéry, l'animatrice de M6 a publié sur les réseaux sociaux une mise au point. Elle y dénonce aussi les insultes dont elle a pu faire l'objet.

Ce qui avait aussitôt provoqué une multitude de réactions et d'injures visant le plus souvent l'animatrice de M6, laquelle s'est aussi retrouvée dans le viseur de l'avocat du joueur, Me Carlo Alberto Brusa, pour qui il ne fallait pas chercher son client de trop près. «Prêter de tels propos à M. Franck Ribery est inadmissible en ce qu'ils tendent à le rabaisser et à inciter les utilisateurs du réseau social à se montrer méprisant à son endroit () Notre client a souhaité quitter la France notamment afin de préserver sa famille des critiques et appréciations malveillantes dont il ne cessait d'être la cible», avait réagi l'homme de loi, qui précisait encore vouloir «trouver une issue sur un terrain autre que judiciaire».

Drapeau blanc et message raciste

«Si M. Ribéry veut me parler de la peine que je lui ai faite en relayant un pauvre post humoristique, je m'excuserai auprès de lui sans problème. Pour les autres personnes haineuses, dont le confinement n'a pas dû arranger l'état, je leur souhaite bon courage. Car le monde qui vient ne sera pas le leur (...) Sous prétexte de sourire de l'expression française d'une personnalité publique, pourtant raillée depuis plus de dix ans pour la même raison, publiquement et sur tous les médias, sans conséquence, cette offense (et non une quelconque remarque sur son physique, aucune insulte non plus, je ne le fais jamais) peut être désormais punie par les menaces, les insultes racistes et misogynes d'individus pseudonymisés...» Dans sa très longue salve, la présentatrice de «L'amour est dans le pré» ironise aussi: «Je me tiens prête à vivre mon procès, la tête rasée, pieds nus sous les quolibets (il va falloir aussi que j'apprenne à japper et à me prostituer, apparemment), mais seulement si on applique cette sanction à ceux qui les profèrent lâchement».