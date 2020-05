Nouveau transfert en Suisse romande

Karlen de Xamax à Sion: c’est fait!

L’attaquant de Neuchâtel s’est engagé en Valais, comme Serey Die.

Parallèlement, Xamax a lui enrôlé Kouassi et Djourou, deux joueurs qui avaient été licenciés par Sion pour n’avoir pas accepté de baisser leur salaire pendant la crise. Ces licenciements ont toutes les chances d’être considérés comme des cas de rigueur par la FIFA, qui autorise alors la qualification des joueurs. Ce qui signifie que les Kouassi et Djourou pourraient bien avoir le droit de jouer pour Xamax dès la reprise du championnat en cours, pour terminer les 13 journées qui restent. Tandis que Serey Die et Karlen, eux, devraient rester dans les tribunes de Tourbillon en attendant la saison 2020-2021 pour jouer.

«Un choix facile à prendre»

«Gaëtan est parti quelques années pour progresser et mûrir, ce qu’il a remarquablement fait, commente de son côté Christian Constantin. Nous l’avons suivi très régulièrement et je dois dire, à titre personnel, que je trouve son évolution remarquable. Son sens du but s’est amélioré, son sang-froid également, et nous accueillons aujourd’hui un très bon avant-centre de Super League. Le fait qu’il soit Valaisan est un motif de plus d’être satisfait de ce recrutement, d’autant que Gaëtan s’est toujours comporté de manière parfaite et très professionnelle.»