Karma est on ne peut plus sérieux

Le constructeur californien a présenté une plateforme électrique sur laquelle doivent être fabriquées des voitures de sport de plus de 1000 ch.

Portes en élytre et plus de 1000 ch: pour l’heure, on ignore toujours la date de lancement du premier modèle en série de la Karma.

Par définition, Karma signifie que chaque action a des conséquences inéluctables, pas forcément sur le présent, mais éventuellement sur le futur. Quand le constructeur automobile américain Fisker n’a plus été en mesure de rembourser les prêts gouvernementaux en 2013, la société a fait l’objet d’une vente aux enchères forcée par le ministère de l’Énergie américain avant de finalement passer aux mains du puissant fournisseur chinois Wanxiang, qui a également racheté les droits sur le nom de Karma, l’unique modèle de Fisker. Les Chinois, qui fabriquent notamment des batteries et des minibus électriques, ont tiré un trait sur le nom de l’ancien fondateur de l’entreprise, Henrik Fisker, et rebaptisé la marque Karma Automotive, qu’ils ont établie à Costa Mesa, en Californie.

C’est à partir de là que des informations brûlantes et des concepts passionnants sont régulièrement rendus publics. En novembre dernier, le concept SC2 avait fait sensation au salon de l’automobile de Los Angeles. Il s’agit d’une voiture de sport avec des portes en élytre, quatre moteurs électriques, une puissance de 800 kW (1100 ch), ainsi qu’un passage de 0 à 100 km/h en en moins de deux secondes. Karma semble désormais vouloir faire les choses correctement. Les Californiens viennent de présenter une nouvelle plateforme électrique avec les mêmes données clés, à savoir quatre moteurs et une batterie logée dans le plancher du véhicule, capable d’atteindre une autonomie de 600 kilomètres. La plateforme permettrait le développement rapide et économique de nouveaux modèles. Pour la structure portante, Karma promet une «résistance digne du sport automobile de compétition». Pour l’heure, on ignore toujours la date de lancement du premier modèle en série.