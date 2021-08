Karol G passe à l’anglais pour Tiësto

«J’ai accepté de faire ce morceau, vu l’opportunité de travailler avec Tiësto , et aussi parce que c’est la première fois que je chante entièrement en anglais. Quand on m’a approchée, j’ai juste fait «waouh». C’est l’une des plus belles surprises qui me soit arrivées cette année», a soufflé Karol G. Elle a précisé qu’elle avait toujours voulu être reconnue, avant toute chose, pour sa musique en espagnol: «Mais là, j’ai senti que c’était le bon moment pour expérimenter quelque chose. Et ça me permettra peut-être de conquérir un nouveau public.» Elle a encore ajouté qu’elle avait toujours été fan de la légende des platines: «Ma playlist contient plusieurs de ses morceaux que j’écoute d’ailleurs encore souvent.»