Kastriot Imeri: «J’attendais mon heure»

Le prometteur et polyvalent milieu servettien a amené le seul but de son équipe vendredi à Lugano (défaite 3-1). Il raconte ce qu’il est en train de vivre en grenat.

de Florian Vaney

Kastriot Imeri au contact avec Sandi Lovric, lors de la défaite de Servette (3-1) vendredi soir à Lugano. KEYSTONE

«L’avenir de Servette, ce n’est pas d’acheter des joueurs. C’est de les former. Et aujourd’hui, je suis un coach heureux, parce que j’ai le sentiment que nos jeunes progressent», a dit Alain Geiger en quittant le Cornaredo vendredi soir. Malgré la défaite 3-1 face à Lugano, le technicien avait lancé deux néophytes (Alexis Martial et Noah Henchoz) dès le coup d’envoi, avant de successivement donner sa chance à quatre éléments amenés à faire la fierté du Servette de demain (Holcbecher, Ajdini, Guerin, Mazzolini). Parmi eux, Kastriot Imeri, qui vient tout juste de fêter ses 20 ans, fait presque déjà figure de taulier. L’ailier a une fois de plus réalisé une performance remarquée en première mi-temps, amenant notamment l’ouverture du score de Koro Kone. Interview d’un jeune homme en pleine ascension.

Kastriot, ça fonctionne pas trop mal pour vous en ce moment, on se trompe?

Ma première pensée va à Varol Tasar. Il a aidé l’équipe à réaliser le début de saison qui a été le nôtre et, sans sa blessure, je n’en serais pas là. C’est le football… Il a très bien fait le job jusqu’à son absence et, désormais, on peut dire que j’ai pris les rênes.

Votre sentiment sur la défaite de ce soir?

L’objectif de base, c’était le maintien. Aujourd’hui, on est Européens. C’est formidable ce qui nous arrive. Cette défaite n’y change pas grand-chose. Le but était de donner leur chance aux jeunes. Malgré le résultat, ils l’ont parfaitement saisie. Je peux vous assurer qu’ils ont tout donné.

C’est drôle, vous parlez en «ils» alors que vous avez tout juste 20 ans…

Ah mais je m’inclus dedans, bien sûr! C’est juste que je me rappelle de mon premier match avec la première équipe. Ça me paraît déjà tellement loin. C’était en Challenge League. Aujourd’hui, les nouveaux venus débutent directement en Super League. C’est une chance pour eux.

Vous avez raison, on a presque l’impression que vous êtes déjà un taulier de cette équipe.

Vous savez, j’attendais mon heure depuis un moment. Peut-être que je peux considérer cette phase particulière avec des matches tous les trois jours comme une chance. Ça me donne l’occasion d’enchaîner, de prendre de l’expérience. Et tout se passe plutôt bien. Tant mieux pour moi. Tant mieux pour l’équipe.

Si bien que certaines rumeurs commencent à vous envoyer à droite et à gauche…

Si mes performances sur le terrain permettent à mon nom de circuler, tant mieux. Maintenant, ce n’est vraiment pas le plus important à l’heure actuelle.

