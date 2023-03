SAINT-PATRICK: Kate, colonelle des Gardes Irlandais, trinque avec ses troupes

Kate Middleton et le prince William posent auprès des Gardes Irlandais lors de l'annuelle parade qui se tenait à Aldershot, dans le sud de l'Angleterre, ce vendredi 17 mars.

Pour venir saluer ses hommes , la princesse de Galles a pu compter sur le soutien du prince William, qui occupait, avant elle, le poste de colonel des Gardes Irlandais. Il est depuis devenu colonel des Gardes Gallois. «Je me retire peut-être, mais avec le colonel Catherine, vous avez un colonel engagé, déterminé et déjà incroyablement loyal», a lancé l'héritier de la couronne anglaise au moment de passer la main à son épouse.

Et, là encore c'est une tradition, le salut aux troupes s'est teminé avec une pinte de Guinness. Kate et William ont continué la rencontre avec les troupes, sourires aux lèvres et bières irlandaises à la main. Une pinte pour monsieur, qui craignait de ne pas réussir à la finir, un demi pour madame.