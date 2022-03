Belize : Kate et William au milieu des requins

En visite officielle dans les Caraïbes, le couple princier a profité d’un passage au Belize pour faire de la plongée.

Kate et William sont de petits aventuriers. Lors de leur premier jour au Belize, dans le cadre d’un voyage officiel dans les Caraïbes, la duchesse et le duc de Cambridge se sont offert une session de plongée pour admirer la faune et la flore de la barrière de corail, deuxième plus grande du monde et inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Le couple a partagé une vidéo et plusieurs photos de ce moment sur les réseaux sociaux mardi 22 mars 2022. On y voit les parents de George, Charlotte (qui adore «Waka Waka») et Louis en combinaison, masque sur les yeux et bouteilles d’oxygène sur le dos, plonger depuis un bateau et nager ensuite au milieu des poissons et de requins nourrices.

En voix off de la vidéo, le prince William, pas prêt pour un quatrième enfant, a salué le travail des autorités du Belize pour la protection et la conservation des coraux et des animaux marins.