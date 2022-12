Harry et Meghan sur Netflix: William et Kate bluffent le roi

Harry et Meghan sur Netflix : «Kate et William ne s’abaisseront pas à leur niveau»

La famille royale reste stoïque après les révélations des Sussex dans leur documentaire. Camilla et Charles auraient applaudi le comportement du prince et de la princesse de Galles.

Le futur roi et son épouse n’ont pas fait le moindre commentaire après les allégations de Harry et Meghan. AFP

«Never complain, never explain». La famille royale britannique semble plus que jamais s’en tenir à son mot d’ordre, que l’on pourrait traduire par «ne jamais se plaindre, ne jamais s’expliquer». Depuis la mise en ligne sur Netflix du documentaire «Harry & Meghan», la monarchie n’a pas fait le moindre commentaire et semble rester stoïque. Selon le «Mirror», plusieurs membres de la famille royale ont salué l’attitude de William et Kate, qui semblent avoir décidé de répondre aux allégations des Sussex par un silence imperturbable.

Le prince et la princesse de Galles n’ont pourtant pas été épargnés par Harry et Meghan. Le duc de Sussex a notamment estimé qu’il faisait du meilleur travail que «celui qui est né pour faire ça», et son épouse a souligné le fait que «Kate n’aime pas les accolades. Surtout, Harry a accusé son frère de lui avoir «hurlé» dessus lors d’une discussion sur son départ du Royaume-Uni et d’avoir ensuite autorisé la diffusion d’un communiqué conjoint, alors que le cadet des deux frères n’avait rien signé.

Des vœux de Noël sans allusion au documentaire

D’après une experte de la famille royale citée par le «Mirror», le roi et la reine consort ont apporté leur soutien à William et Kate, qu’ils savent touchés par les déclarations des Sussex: «Charles et Camilla ont applaudi la décision du couple de ne réagir en aucune manière, plutôt que de s’abaisser à leur niveau (ndlr: celui des Sussex)», confie Ingrid Seward. Le nouveau monarque semble avoir également choisi d’ignorer le documentaire de Harry et Meghan.

Selon le «Telegraph», Charles III ne fera aucune allusion aux déclarations des Sussex dans son tout premier discours de Noël et citera Harry et Meghan dans ses vœux. L’allocution du souverain sera diffusée le 25 décembre mais a été enregistrée le 13, soit après la mise en ligne des trois premiers épisodes sur Netflix et avant la diffusion de la seconde partie, bien plus virulente envers la famille royale. «Je ne pense pas qu’il perdra un instant sur eux. Il n’y aura pas non plus de messages cachés de réconciliation, comme la présence de leur photo encadrée sur son bureau ou un clip vidéo qui leur serait consacré», estime une source.