Procès pour diffamation : Kate Moss affirme que Johnny Depp ne l’a jamais poussée dans un escalier

La mannequin et ex-compagne de l’acteur dans les années 1990 était appelée à témoigner mercredi par visoconférence, après avoir été mentionnée par Amber Heard dans sa déposition.

Johnny «ne m’a jamais poussée»

Johnny Depp assure que son ex-femme Amber Heard a ruiné sa réputation en affirmant, dans une tribune publiée en 2018, avoir été victime de violences conjugales deux ans auparavant. Il rejette ces allégations et réclame 50 millions de dommages-intérêts. L’actrice de 36 ans a contre-attaqué et demande le double, assurant avoir subi des années de violences, dont un viol en 2015, et accusant son ex-mari d’avoir voulu «ruiner sa carrière».

«Il est revenu en courant pour m’aider»

«On quittait la pièce et Johnny l’a quittée avant moi. Il y avait eu un orage et quand j’ai quitté la pièce, j’ai glissé jusqu’en bas des escaliers et je me suis blessée au dos», a-t-elle déclaré. «Et j’ai crié parce que je ne savais pas ce qui venait de m’arriver et j’avais mal. Il est revenu en courant pour m’aider et m’a portée jusqu’à ma chambre et m’a obtenu des secours médicaux», a poursuivi la top model lors d’une courte intervention de trois minutes.