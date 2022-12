Kate Winslet meilleure que Tom Cruise en apnée

Cinéma : Kate Winslet a battu un prestigieux record établi par Tom Cruise

Kate Winslet a arraché un record au roi de la cascade Tom Cruise. L'actrice américaine a ainsi tenu pendant sept minutes et 14 secondes en apnée, lors du tournage d'«Avatar: The Way Of Water». On peut ainsi la voir, bras grands ouverts et longue cape flottant dans l'eau, essayer de marcher, sans aide respiratoire. Tom Cruise avait réussi à retenir sa respiration pendant six minutes, lors du tournage de «Mission: Impossible – Rogue Nation», sorti en 2015. Une personne moyenne peut retenir sa respiration pendant environ une à deux minutes, note Fox News.