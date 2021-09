Kathryn Prescott (Skins) gravement blessée

New York : Kathryn Prescott, de la série «Skins», gravement blessée

L’actrice anglaise a été renversée par une bétonnière alors qu’elle traversait la route. Opérée en urgence, elle souffre de multiples fractures.

La terrible nouvelle a été annoncée sur Instagram par la sœur de Kathryn Prescott, Megan. «Mardi soir, j’ai reçu l’appel le plus terrifiant de toute ma vie. Ma jumelle, Kathryn, a été heurtée par un camion transportant du ciment au moment où elle traversait une route à New York, le 7 septembre 2021», a écrit la Britannique. Selon la police de la ville, l’accident s’est produit quand le chauffeur du véhicule, âgé de 55 ans, a tourné à droite à un carrefour et n’a pas cédé la priorité à Kathryn.