Hockey – Katie Guay marque l’histoire en AHL

Katie Guay, ici en 2019, sera-t-elle un jour au sifflet d’un match de NHL? imago images/ZUMA Wire

Katie Guay a inscrit son nom dans l’histoire de l ’ AHL (la ligue américaine de hockey), antichambre de la NHL. Samedi, l’ancienne hockeyeuse de Brown University est devenue la première femme à arbitrer un match dans cette catégorie de jeu .

L ’ Américaine de 39 ans, arbitre de hockey depuis 2006, a sifflé la rencontre entre les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton et les Phantoms de Lehigh Valley. Avant cette première historique, Katie Guay avait notamment été arbitre lors des Jeux olympiques de Pyeong C hang 2018 et lors de tournois des espoirs en NHL en 2019.

Guay fait partie d’un groupe de dix femmes (s ept arbitres et trois juges de ligne) qui ont été retenues cette saison pour diriger en AHL. Ses collègues arbitres Kelly Cooke, Samantha Hiller, Jacqueline Zee Howard, Elizabeth Mantha, Amanda Tassoni et Laura White feront leurs débuts dans la ligue américaine de hockey ce mois-ci, tandis que les juges de ligne Alexandra Clarke, Kendall Hanley et Kirsten Welsh officieront pour leur premier match plus tard dans la saison.

Ces dix femmes font toutes parties du programme de mentorat de la NHL et de la NHL Officials Association. «C’est quelque chose que l’on avait en tête depuis un certain temps, a déclaré à l’Associated Press le président et directeur exécutif de l ’ AHL, Scott Howson. Elles ont acquis une bonne expérience. Que ce soit les JO , le hockey universitaire — aussi masculin que féminin —, elles ont participé à quelques tournois des espoirs de la N HL . Le temps est maintenant venu pour elles d’accéder à un plus haut niveau de hockey professionnel. »

Un timing idéal

Parmi les membres du personnel d’arbitrage de NHL pour la saison 2021-2022, tous les arbitres et 97% des juges de ligne sont passés par l ’ AHL au cours de leur carrière. Katie Guay ou l’une de ses collègues pourrai ent donc un jour arbitrer au plus haut niveau de leur sport . C ’est déjà le cas en NFL et en NBA , où des femmes arbitres ont fait leur place ces dernières années.

Le timing semble excellent puisque plusieurs membres du corps arbitral de NHL vont se retirer en fin de saison. Les arbitres Brad Meyer, Dean Morton et Marc Joannette ainsi que le juge de ligne Vaughn Rody vont en effet mettre un terme à leur carrière à la fin de l’exercice, selon le média canadien S portsnet.

Si Katie Guay restera dans l’histoire du hockey professionnel nord-américain, c’est Anna Wiegand qui est la pionnière en Suisse. En janvier 2019, la Suissesse avait été la première femme à diriger une rencontre profession n el le entre Winterthour et L a Chaux-de-Fonds (Swiss League) . Wiegand a notamment sifflé la finale du championnat du monde féminin qui a opposé le Canada aux USA en août dernier.