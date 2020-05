Angleterre

Katie Price a fait exorciser sa maison

Croyant son manoir habité pas des fantômes, la starlette de téléréalité a fait appel à une médium pour les chasser. Elle vit désormais dans une autre demeure .

C’est une mésaventure plutôt étonnante que vient de vivre Katie Price. Persuadée que le vieux manoir qu’elle a acheté pour 2,4 millions de francs est hanté, elle a fait appel à une médium pour le libérer de ses fantômes, selon le « Sun ». La starlette de téléréalité, qui avait pourtant fait rénover cette bâtisse située dans le Sussex, a préféré la quitter pour emménager avec ses enfants dans une autre propriété située près de celle de son ex, Peter Andre. Selon une source, c’est la première fois que la Britannique de 41 ans vit dans un endroit qui ne soit pas habité par des esprits. «Katie aurait des dons psychiques et cela expliquerait pourquoi elle serait connectée avec l’au-delà», précise l’informateur.

En plus d’avoir exorcisé son ancienne demeure, la médium a prédit au mannequin «de grands changements» dans sa vie. Même si elle n’a pas de compagnon actuellement, Katie sera heureuse de pouvoir se concentrer sur elle-même et s’occuper de ses cinq enfants. Selon une source, la bimbo a dit à ses amis qu’elle était dans «une période très positive», ce qu’elle n’avait plus ressenti depuis des années. Du coup, elle a «envie de faire plein de choses». La seule chose qui l’en empêche, c’est le confinement.