Angleterre : Katie Price attaquée à son domicile par un inconnu

La bimbo anglaise a été transportée à l’hôpital après qu’un homme s’en est pris à elle alors qu’elle regardait la télévision.

La semaine a commencé de la plus mauvaise des manières pour Katie Price. L’Anglaise de 43 ans a été transportée à l’hôpital dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 août 2021 après avoir été attaquée par un inconnu à son domicile, situé dans l’Essex, au nord-est de Londres. Appelée sur les lieux de l’agression, la police a procédé à l’arrestation d’un homme d’une trentaine d’années.

La mère de cinq enfants, qui rêve d’agrandir sa famille, a raconté ce qui s’était passé au «Sun» après sa sortie de l’hôpital. «J’ai un gros bleu, mon visage est tout enflé. Je suis encore sous le choc. Je suis effondrée. Je me suis enfuie après avoir été frappée. J’ai couru jusqu’à la maison d’Harvey (ndlr: son fils aîné qu’elle avait un temps placé dans une institution) et je me suis fait mal aux pieds. Je n’ai pas provoqué ce qui m’est arrivé. J’étais juste assise devant la télévision quand j’ai été attaquée», a-t-elle dit.