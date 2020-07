Série

«Katy Keene» annulée après une seule saison

Le spin-off de «Riverdale» ne connaîtra pas de saison 2, du moins pas sur The CW.

La triste nouvelle est tombée jeudi 2 juillet 2020: la série «Katy Keene», portée par Lucy Hale, a été annulée par The CW. Ce spin-off de «Riverdale» n’aura donc connu qu’une saison dont les épisodes ont été diffusés entre le 6 février et le 14 mai. Son actrice principale s’est exprimée sur Instagram: «Cette série a été l’un des moments les plus forts de ma vie et cela a été une joie du début à la fin d’y participer.»